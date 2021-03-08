كرة يد – فيزبريم المجري يعلن توقيع عمر يحيى خالد له لمدة 4 سنوات

الإثنين، 08 مارس 2021 - 16:40

كتب : FilGoal

يحيى خالد - يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

أعلن نادي فيزبريم المجري، عن توقيع لاعب الزمالك المعار له، عمر يحيى خالد، لعقد جديد من النادي يستمر لـ 4 سنوات مقبلة.

وأوضح النادي أن ذلك يعني أن بعد انتهاء إعارة خالد له من الزمالك، يستمر مع النادي المجري حتى 30 يونيو 2025.

نجم منتخب مصر الشاب سجل 192 هدفا مع فيزبريم في 65 مباراة.

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وتألق خالد مع منتخب مصر في بطولة العالم الأخيرة، التي ودعها الفراعنة على يد أبطال العالم، الدنمارك، من دور الثمانية.

كرة يد فيزبريم المجري يحيى خالد
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