مران الزمالك - عودة حازم إمام للتدريبات الجماعية وتأهيل لشيكابالا

الإثنين، 08 مارس 2021 - 16:18

كتب : FilGoal

حازم إمام - الزمالك ومولودية الجزائر

استأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم الإثنين استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

وركز جايمي باتشيكو مدرب الفريق خلال المران على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة، أبرزها إهدار الفرص، كما شهد المران تركيز المدرب البرتغالي على بعض الجوانب الفنية لتطبيقها خلال المباريات المقبلة.

وشارك حازم إمام مدافع الفريق الأول في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الأخيرة.

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وواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" برنامجه التأهيلي بعد إصابته بكدمة قوية في الركبة، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأدى شيكابالا تدريبات بدنية في صالة الجيم تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب في الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس.

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