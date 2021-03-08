بنشرقي لأشرف قاسم: ما أثير عن اعتراضي على استبدالي ضد الترجي شائعات

الإثنين، 08 مارس 2021 - 16:07

كتب : محرر في الجول

تصويبة من أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام مولودية الجزائر

عقد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك جلسة مع المغربي أشرف بنشرقي جناح الفريق.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن قاسم حرص على عقد جلسة خاصة مع الدولي المغربي على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتحدث أشرف قاسم عن أهمية التركيز في الفترة المقبلة، وعدم الالتفات لأي شائعات.

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وأكد بنشرقي خلال الجلسة أنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، مشيرا إلى أن ما أثير خلال الساعات الماضية بغضبه واعتراضه على استبداله في مباراة الترجي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، بحسب الموقع الرسمي للزمالك.

وأوضح مدير الكرة لبنشرقي أنه أحد العناصر الأساسية، والجميع يثق في قدراته وإمكاناته، مطالبا اللاعب بالتركيز فقط داخل اللعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك الترجي بنشرقي
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