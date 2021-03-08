زيزو: لم أتفق مع أي ناد آخر.. هناك من يسعى لإثارة الجماهير ضد اللاعبين

الإثنين، 08 مارس 2021 - 14:46

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

قال أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إنه لا صحة لما أشيع حول اتفاقه مع أي ناد آخر، مشددا على التزامه بتعاقده الحالي في القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن هناك من يسعى لإثارة الجماهير ضد اللاعبين. وذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي.

وصرح زيزو: "لا صحة لما تردد حول اتفاقي مع أي ناد آخر، فأنا لاعب محترف، مشددا على التزامه بعقده مع القلعة البيضاء".

وواصل “البعض يسعى لإثارة الجماهير ضد اللاعبين، في محاولة منهم لإسقاط فريق الكرة، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

أخبار متعلقة
زيزو: تحاملت على إصابات للعب مع الزمالك صاحب الفضل فيما وصلت له تشكيل الزمالك - أحداد وبنشرقي وزيزو يقودون الهجوم واستبعاد مروان حمدي خبر في الجول - اقتراب زيزو من بعثة تونس.. وموقف شيكابالا وحازم إمام

وأكمل "لست مُلزما بالرد على تلك الشائعات إلا أن انصياع الكثير من جماهير القلعة البيضاء خلفها يؤثر بالسلب على تركيز البعض".

وتابع "لم أطالب بتعديل عقدي مع الزمالك، وقعت في وقت سابق بقيمة مالية محددة، ولم ولن أطلب تعديلها، حيث أن تركيزي ينصب فقط في مباريات فريقي للحفاظ على تصدرنا لجدول الدوري، وخطف تذكرة الصعود بدوري أبطال إفريقيا.

وأتم "أطالب الجماهير بعدم الانصياع خلف الشائعات التي يرددها البعض، وهدفها التأثير على مسيرة الفريق، وأتمنى دعمهم ومساندتهم في الفترة القادمة".

زيزو صاحب الـ25 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 3.

في الدوري الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
زيزو: لم أتفق مع أي ناد آخر.. هناك من يسعى لإثارة الجماهير ضد اللاعبين 15 دقيقة | الدوري المصري
سولشاير: لا أحد لديه فرصة للفوز على سيتي بدون التركيز طوال الـ90 دقيقة 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي لـ في الجول: نسير نحو الأفضل.. ومواجهة الأهلي لها طبيعة خاصة 37 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – أيمن أشرف وطاهر يتدربان في الجيم.. وفقرة مطولة للعرضيات والتسديد 45 دقيقة | الدوري المصري
زيزو: تحاملت على إصابات للعب مع الزمالك صاحب الفضل فيما وصلت له ساعة | الدوري المصري
كلوب: لا أهتم باحتلال أحد المراكز الـ4 الأولى حاليا.. سنرى في النهاية ساعة | الدوري الإنجليزي
كيف مهد أبو ريدة الطريق لنفسه ليستمر كأقدم أعضاء مجلس فيفا ساعة | إفريقيا
الخطيب يوجه رسالة تهنئة إلى لابورتا بعد فوزه بمقعد رئاسة برشلونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية
قد ينال إعجابك