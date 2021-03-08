الإسماعيلي لـ في الجول: نسير نحو الأفضل.. ومواجهة الأهلي لها طبيعة خاصة

الإثنين، 08 مارس 2021 - 14:25

كتب : ياسر الشريف

جونيور أجايي - باهر المحمدي - الأهلي - الإسماعيلي

شدد عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة في الإسماعيلي أنه يرى أن الدراويش يسيرون نحو الأفضل، رغم أنهم لم يصلوا إلى ما يأملوا إليه.

وقال سليمان لـ FilGoal.com، قبل مواجهة الأهلي يوم الأربعاء: "مواجهة الأهلي مباراة صعبة، مثل باقي المباريات".

وشدد "لكن تلك المواجهة لها طبيعة خاصة، بصرف النظر عن الترتيب في جدول الدوري. مثلها مثل مواجهة الزمالك".

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وأكد "نلعب للخروج بنتيجة إيجابية، نحتاج لدفعة معنوية تساعد اللاعبين في الخروج من الأزمة التي يمر بها".

وأوضح "تطورنا دفاعيا، لكننا نحتاج للمزيد خاصة في الناحية الهجومية. علينا معالجة أزمة إضاعة الفرص".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري بـ 24 نقطة من 10 مباريات. أما الإسماعيلي ففي المركز الـ 16 بـ 10 نقاط من 14 مباراة.

الإسماعيلي الأهلي في الدوري
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