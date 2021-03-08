مران الأهلي – أيمن أشرف وطاهر يتدربان في الجيم.. وفقرة مطولة للعرضيات والتسديد

الإثنين، 08 مارس 2021 - 14:16

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم الاثنين.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلي المرتقبة بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري، حسبما أوضح الموقع الرسمي للأهلي.

واكتفى أيمن أشرف، لاعب الفريق بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق، وكذلك تكرر نفس الأمر بالنسبة لطاهر محمد طاهر.

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وأتى قرار الجهاز الفني بعد تعرضهما لإجهاد عام، وفضل الجهاز الفني منح الثنائي راحة من المران الجماعي اليوم؛ للتخلص من حالة الإجهاد قبل انتظامه في مران الأهلي من جديد استعدادا للمرحلة المقبلة.

وواصل وليد سليمان، وعلي معلول، لاعبا الفريق تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية اليوم، في إطار تحضيرهما للمرحلة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني فقرة مطولة للتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

وكان الفريق قد أجرى مسحة طبية قبل انطلاق المران.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري بـ 24 نقطة من 10 مباريات. أما الإسماعيلي ففي المركز الـ 16 بـ 10 نقاط من 14 مباراة.

الإسماعيلي الأهلي في الدوري
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