زيزو: تحاملت على إصابات للعب مع الزمالك صاحب الفضل فيما وصلت له

قال أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إنه لم ولن يقصر أو يتمارض لغرض ولكنه تحامل على إصابات للعب، مشددا على أنه لا يعرف مصلحة من يتحدث عن شائعات بخصوصه في هذا التوقيت.

وكتب زيزو عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام": "لا أعرف ما المصلحة أو لماذا يتحدث أحد في شائعات في مثل هذا التوقيت، لكن العيب ليس على من تحدث بل من صدق وسار على دربه".

وأضاف "الزمالك هو صاحب الفضل فيما وصلت له، تربيت على الأصول ولم أعض اليد صاحبة الفضل علي".

وأكمل "رسمتم سيناريو لا يصدقه طفل ثم تصدقونه. لم ولن أقصر ولم يحدث قط أنني تمارضت لتحقيق غرض معين، لكن تحاملت على إصابات لكي أكون موجودا، شكرا".

زيزو صاحب الـ25 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 3.