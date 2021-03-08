متحدث الإسماعيلي: مباراتنا أمام الأهلي ستظل قمة مهما كان الترتيب.. وعبد الرحمن مجدي قد يشارك

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي إن مباراة فريقه ضد الأهلي ستظل قمة مهما كان ترتيب الدراويش في جدول الدوري كما أوضح حالة المصابين. وذلك في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت".

وصرح وحيد: "ستبقى مباراة الأهلي والإسماعيلي من قمم الكرة المصرية مهما كان ترتيب الإسماعيلي".

وواصل "بالنسبة للمصابين، فأحمد أيمن والبدري. بدأ الثنائي عملية الاستشفاء بعد جراحة الرباط الصليبي".

وأكمل "عبد الرحمن مجدي انتظم في التدريبات وهناك فرصة لمشاركته في مباراة الأهلي".

وتابع "باهر المحمدي شارك أمس في التدريبات حيث بدأ بالركض حول الملعب، وهي إشارة مبشرة جدا حيث افتقده الإسماعيلي الفترة الماضية، لأنه من القوة الضاربة للفريق".

وأردف "إصابة باهر المحمدي مركبة لقد اصطدمت ركبته بالقائم، وهو يمنع هدفا مؤكدا في مباراة الجونة بالموسم الماضي، وتم تشخيص الإصابة بأنها قطع في الغضروف ثم سافر إلى ألمانيا، وبعد عودته استعجل المشاركة في المباريات حيث تجددت إصابته بعد مشاركته في لقاء مصر للمقاصة".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء في السابعة والنصف مساء في مؤجلة من الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.