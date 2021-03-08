شيرار: يجب إلغاء التوقف الدولي في مارس من أجل مصلحة بطولة يورو

قال آلان شيرار نجم الكرة الإنجليزية ومحلل شبكة "بي بي سي" إنه كان سيحبذ إلغاء فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري لمنح اللاعبين أسبوع راحة سلبية. وذلك حسبما نقلت شبكة "ذا أثليتك".

وصرح شيرار: "كنت سأحبذ إلغاء فترة التوقف الدولي مثلما حدث مع اتحاد أمريكا الجنوبية يوم السبت".

وواصل "فترة التوقف الدولي مهمة بالنسبة لي ولعدد كبير من الناس، أعلم ذلك، لكن إن لم نمنح اللاعبين راحة قريبا، فسيفسد ذلك نهاية الموسم وبطولة يورو في الصيف".

وأكمل "فكرة الرغبة في كرة قدم بمعايير عالية بدون راحة، مستحيلة".

وتابع "امنحوا اللاعبين راحة لمدة أسبوع، هذا يعني عدم وجود تدريبات أيضا، فرصة لشحن بطارياتهم والحصول على راحة بدنية ونفسية".

وأتم "لن يحل ذلك كل شيء لكنك سترى كرة قدم أفضل بعد عودتهم".

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد قرر تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر لشهر مارس بسبب قيود السفر في الكثير من بلدان العالم خوفا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".