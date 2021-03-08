شيرار: يجب إلغاء التوقف الدولي في مارس من أجل مصلحة بطولة يورو

الإثنين، 08 مارس 2021 - 11:23

كتب : FilGoal

آلان شيرار

قال آلان شيرار نجم الكرة الإنجليزية ومحلل شبكة "بي بي سي" إنه كان سيحبذ إلغاء فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري لمنح اللاعبين أسبوع راحة سلبية. وذلك حسبما نقلت شبكة "ذا أثليتك".

وصرح شيرار: "كنت سأحبذ إلغاء فترة التوقف الدولي مثلما حدث مع اتحاد أمريكا الجنوبية يوم السبت".

وواصل "فترة التوقف الدولي مهمة بالنسبة لي ولعدد كبير من الناس، أعلم ذلك، لكن إن لم نمنح اللاعبين راحة قريبا، فسيفسد ذلك نهاية الموسم وبطولة يورو في الصيف".

أخبار متعلقة
تعرف على تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية لابورتا على عرش برشلونة في ولاية ثانية في ليلة تألق كين.. توتنام يهزم كريستال بالاس برباعية ويدخل سباق المقاعد الأوروبية

وأكمل "فكرة الرغبة في كرة قدم بمعايير عالية بدون راحة، مستحيلة".

وتابع "امنحوا اللاعبين راحة لمدة أسبوع، هذا يعني عدم وجود تدريبات أيضا، فرصة لشحن بطارياتهم والحصول على راحة بدنية ونفسية".

وأتم "لن يحل ذلك كل شيء لكنك سترى كرة قدم أفضل بعد عودتهم".

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد قرر تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر لشهر مارس بسبب قيود السفر في الكثير من بلدان العالم خوفا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

التوقف الدولي في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
دي بروين: علينا أن نتعلم من الخسارة أمام يونايتد 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لابورتا: ميسي هنأني على فوزي بالانتخابات.. مقتنع برغبته في الاستمرار مع الفريق 46 دقيقة | الدوري الإسباني
شكوك حول لحاق راشفورد بلقاء ميلان ساعة | الدوري الإنجليزي
متحدث الزمالك: قرارات هامة لتعديل مسار الفريق.. وموقف ملف ساسي وحقيقة ما حدث مع بنشرقي ساعة | الدوري المصري
شيرار: يجب إلغاء التوقف الدولي في مارس من أجل مصلحة بطولة يورو ساعة | أوروبا
تعرف على تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد الحفيظ: الأهلي لا يمانع اللعب في الإسماعيلية.. وهذا موقف المصابين 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات الإثنين 8 مارس 2021.. تشيلسي يواجه إيفرتون وإنتر ضد أتالانتا 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية
قد ينال إعجابك