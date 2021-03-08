مواعيد مباريات الإثنين 8 مارس 2021.. تشيلسي يواجه إيفرتون وإنتر ضد أتالانتا

يواجه فريق بتروجيت ضيفه كوكاكولا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، اليوم الإثنين في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويلعب تشيلسي أمام ضيفه إيفرتون في الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس بريميوم 1 و2".

ويحل ليدز يونايتد ضيفا على وست هام يونايتد ضمن منافسات نفس الجولة في العاشرة مساء، ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس بريميوم 1 و2".

ويستضيف إنتر ميلان نظيره أتالانتا ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي، في التاسعة و45 دقيقة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 3" و"بي إن سبورتس بريميوم 3".

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