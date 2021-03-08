مباشر NBA مباراة كل النجوم - كيري يشعل تحدي الثلاثيات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لفاعليات مباراة كل النجوم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وتقام جميع الفاعليات في ليلة واحدة بداية من تحدي المهارات ثم تحدي الرميات الثلاثية، وبعد ذلك مباراة كل النجوم بين فريقي ليبرون جيمس وكيفين دورانت.

وبين شوطي المباراة يقام تحدي الضربات الساحقة "سلام دانك".

المباراة تقام في صالة ستيت فارم أرينا الخاصة بفريق أتلانتا هوكس، ولن يشارك كيفين دوارنت نجم بروكلين نيتس للإصابة.

وفي الساعات القليلة الماضية تم استبعاد جويل إمبيد من فريق دورانت وبين سيمونز من فريق ليبرون بسبب مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا في فريقهما فيلاديلفيا سيفنتي سيكسرز.

كما تم استبعاد دفين بوكر نجم فينيكس صنز بسبب الإصابة واستدعاء مايك كونلي نجم يوتا جاز بدلا منه.

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انطلاق تحدي الثلاثيات - الجولة الأولى

جيلين براون - بوسطن سيلتيكس : 17 نقطة

جايسون تايتوم - بوسطن سيلتيكس: 25 نقطة

زاك لافين - شيكاغو بولز: 22 نقطة

مايك كونلي - يوتا جاز: 26 نقطة

دونفان ميتشيل - يوتا جاز: 22 نقطة

ستيف كيري - جولدن ستيت واريورز: 32 نقطة

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ستيف كيري

ليبرون جيمس

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البداية مع تحدي المهارات ويشارك فيه كل من:

كريس بول (فينيكس صنز)

لوكا دونشيتش (دالاس مافريكس)

نيكولا فوسيفيتش (أورلاندو ماجيك)

دومانتس سابونس (إنديانا بيسرز)

روبرت كونفينجتون (بورتلاند ترايل بلايزرز)

جوليس راندل - (نيويورك نيكس)

دومانتس سابونس - إنديانا بيسرز

الجولة الأولى من تحدي المهارات

دومانتس سابونس × جوليس راندل.. فوز فوز دومانتس سابونس

روبرت كونفينجتون × نيكولا فوسيفيتش.. فوز نيكولا فوسيفيتش

الجولة الثانية من تحدي المهارات

دومانتس سابونس × لوكا دونشيتش.. فوز دومانتس سابونس

نيكولا فوسيفيتش × كريس بول.. فوز نيكولا فوسيفيتش

الجولة النهائية بين نيكولا فوسيفيتش × دومانتس سابونس

دومانتس سابونس يفوز بلقب تحدي المهارات

جيمس هاردن

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بث مباشر للمباراة