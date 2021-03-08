بعد شهر من السقوط أمام الأهلي.. بالميراس يفوز بكأس البرازيل

توج بالميراس بلقب كأس البرازيل 2020، بانتصاره على ضيفه جريميو بهدفين دون رد في إياب الدور النهائي على ملعب أليانز بارك.

وكرر بالميراس انتصاره على جريميو بعد أن تغلّب عليه ذهابا بهدف واحد مطلع مارس الجاري.

وسجّل ويسلي وجابرييل مينينو هدفي بالميراس في شوط المباراة الثاني، ليحسمان اللقب رسميا.

يأتي ذلك التتويج بعد أقل من شهر على إخفاق مونديال الأندية، عندما سقط بالميراس أمام تيجريس والأهلي تواليا ليحل رابعا في البطولة.

وحصد بالميراس كأس البرازيل للمرة الرابعة في تاريخه، هو ثالث أكثر الفرق حصدا للقب خلف كروزيرو (6)، وجريميو (5).

فيما خسر جريميو النهائي الرابع في تاريخه، وهو أكثر الأندية سقوطا في المباراة النهائية بالتساوي مع فلامنجو.

وفاز البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لـ بالميراس بلقبه الثاني مع الفريق، بعد كوبا أمريكا 2020، وهو لقبه الثاني عموما في مسيرته التدريبية.

وبذلك تأهل بالميراس للعب في كأس السوبر البرازيلي أمام فلامنجو بطل الدوري البرازيلي.

ويمتلك بالميراس فرصة إضافة لقب آخر الشهر المقبل كذلك عندما يلتقي ديفينسا إي خوستيسيا الأرجنتيني في ريكوبا سود أمريكانا (كأس سوبر أمريكا الجنوبية).