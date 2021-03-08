الزناتي: أرفض تسمية الجونة "الأهلي ب".. بواليا لاعب أوروبي واعتماد انسحاب الزمالك كان عادلا

يرفض حسام الزناتي المدير الرياضي للجونة تسمية فريقه بـ "الأهلي ب" مشيدا بإمكانيات والتر بواليا مهاجم الفريق السابق الذي انتقل للقلعة الحمراء مؤكدا على أن اعتماد انسحاب الزمالك ضد الأهلي كان عادلا.

وقال الزناتي لقناة "صدى البلد" عن رغبة الجونة في إفريقيا: "اللعب في إفريقيا لا يمثل لي أي شيء. تأهلنا لإفريقيا، ثم؟ قد نخرج من الدور الأول ولا نجد أي دعم مادي".

وأضاف "بالنسبة لي الهدف هو تقديم كرة قدم جيدة وأقوم ببيع لاعبين للحصول على الأموال، هذه هو الاستثمار، لا يجب أن نرغب في المشاركة ببطولات إفريقيا من أجل المشاركة فقط".

وشدد "لا أحب أن يصنف الجونة كفرع أخر لأي فريق. نحن من الأندية التي تمتلك ملعبا خاصا بها. العلاقة الجيدة مع 3 أو 4 أندية لا تجعل اسمك يتحول لـ الأهلي ب أو الزمالك ب".

وعن ضم عمر السعيد من الزمالك قال: "انضم لنا خلال 8 ساعات في اليوم الأخير من سوق الانتقالات بعد انسحاب سموحة من المفاوضات".

وكشف "استفسرنا عن ضم أسامة فيصل عن طريق الحديث مع وكيله لكن جايمي باتشيكو مقتنع به للغاية".

وعن بواليا المنتقل للأهلي في يناير الماضي، قال: "الجميع شاهد ما قدمه مع الجونة. كان هناك ضغطا جماهيرا على إدارة الأهلي للتعاقد معه".

وواصل "ما يحدث معه ليس غريبا، يجب أن تنظر لجميع الجوانب، فالانتقال من الجونة للأهلي ليس سهلا".

واستمر" (بيتسو) موسيماني يضع ضغطا على اللاعبين بسبب طريقته في التوجيه وهذه العوامل هي السبب فيما يمر به بواليا".

وأردف "بواليا منضم للأهلي منذ 60 يوما فقط، لننظر لديانج الذي لعب بعد فترة مع الأهلي كما أن الجميع كان يرى أن أجايي لا يستحق اللعب للأهلي، والتر لعب مع الأهلي بعد انتقاله بأيام من الجونة".

وأكد "أتواصل مع بواليا بشكل يومي لأنني من جلبته من زامبيا، لديه شخصية قوية وكأنه لاعب أوروبي، ومنضبط للغاية، كنت أصنفه من قادة الفريق في الجونة".

وأكمل "علي موسيماني أن يتركه حتى الدقيقة الأخيرة لأن الأهلي يهاجم بشكل كبير في الدقائق الأخيرة من المباريات وهو ما سيساعده".

وأوضح "لم نضع بندا لتلقى أموالا إضافية حال مشاركة بواليا في كأس العالم للأندية لكن لنا نسبة من إعادة البيع".

وكشف "كنت أحاول إقناع محمد محمود (لاعب الأهلي) بالانتقال للجونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية".

وعن رحيل أحمد حمدي لاعب الفريق لمونتريال الكندي في فترة الانتقالات الشتوية، قال: "كان يرى أن هذه هي الفرصة الأخيرة للاحتراف بعد رفض 4 عروض سابقة من أندية أوروبية".

وتابع "مالك مونتريال هو مالك بولونيا والعرض يتضمن أن يلعب مع النادي الأمريكي لكي يتم مراقبته من قبل النادي الإيطالي".

وأوضح "عقد شراء أحمد حمدي به بند يجبرنا على العودة للأهلي إذا رغبنا في بيعه لأي فريق عدا الأندية الأوروبية".

وتطرق الزناتي للحديث عن عمله كرئيس للجنة المسابقات في الموسم الماضي، وقال: "اتحاد الكرة قال للأندية في الموسم الماضي إنه سيتحمل تكاليف المسحات".

وواصل "في الموسم الحالي الأندية رفضت اللائحة الجديدة التي كانت تشير إلى تحملهم لتكاليف المسحات".

واستطرد "اللجنة الطبية قالت للأندية أن اتحاد الكرة سيتحمل تكاليف المسحات".

وعن قرار اللجنة الثلاثية بالعمل باللائحة وإصدار قرار بتحمل الأندية لتكاليف المسحات، قال: "اللائحة بها 20 بندا، لا يجوز ألا تتمسك بـ19 بندا وتتمسك ببند واحد فقط".

وعن اعتبار الزمالك منسحبا أمام الأهلي بعدما رفض الفريق في لعب مباراة القمة في الموسم الماضي، قال: "القرار كان عادلا".

وأتم "لماذا لا تعترض الأندية والمنتخبات على اللعب كل 3 أيام في البطولات القارية؟".