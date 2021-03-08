ميدو: أتوقع انضمام 6 لاعبين على الأقل من بيراميدز للمنتخب.. وموقفنا من مستقبل رمضان

الإثنين، 08 مارس 2021 - 00:15

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز

يتوقع أحمد حسام ميدو المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز أن ستة لاعبين على الأقل من الفريق سينضمون إلى منتخب مصر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر، منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وقال ميدو عبر أون تايم سبورتس "حققنا فوزين مهمين في بداية لتصحيح المسار للوصول إلى مكانة تليق بلاعبي الفريق والمدير الفني الكبير، الانتصار يأتي بانتصار".

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وأضاف "هناك ثقة عمياء من إدارة بيراميدز في رودولفو أروابارينا، هذا المدرب قاد بوكا جونيورز من قبل ولديه خبرات كبيرة".

وتابع ميدو "إكرامي يقدم أحد أفضل مواسمه وقريب من موسمه في الجونة قبل الانضمام للأهلي".

وشدد "إكرامي أحد أفضل 3 أو 4 حراس مميزين في الدوري حاليا لكن في النهاية القرار لحسام البدري بشأن انضمامه لمنتخب مصر ولا تعليق على القرار النهائي".

وكشف ميدو عن توقعاته لقائمة المنتخب قائلا: "أتوقع على الأقل انضمام 6 لاعبين من بيراميدز إلى منتخب مصر".

وأوضح "إذا لعب رمضان بشكل جيد في الأولمبياد وحصل على عرض مميز من فريق له اسمه في أوروبا سيكون من الصعب الوقوف أمام ذلك".

واختتم تصريحاته "لكن من المبكر الحديث عن ذلك الأمر، فمتبقي نصف موسم تقريبا".

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