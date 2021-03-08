يد - حسين زكي: جراحة هتلر نجحت.. والجهاز الفني دفع تكاليفها وسيستردها عند وجود سيولة بالزمالك

كشف حسين زكي المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك عن نجاح الجراحة التي أجراها محمد رمضان هتلر في الإمارات.

وكان هتلر قد أصيب بقطع في العضلية الصدرية وهو الرباط الذي يصل الكتف بالصدر.

وقال حسين زكي لقناة "صدى البلد": "محمد رمضان هتلر أجرى الجراحة والآن بحالة جيدة".

وأضاف "الفحوصات التي أجراها هتلر أمس، أكدت أن الموعد الحالي كان مناسبا للخضوع للجراحة".

وتابع "هتلر سيعرف موعد عودته للملاعب غدا، لكن من المتوقع أن يغيب لمدة 4 أو 5 أشهر".

وأوضح "سيغادر المستشفى غدا، وسيعود بعد 6 أسابيع للإمارات لكي يتعرض للفحص مجددا".

وأكد "الإصابة نادرة وليست سهلة، وسبق وأن حدثت لإسلام حسن لاعب الأهلي، وعاد للملعب ويلعب بشكل طبيعي، ومن أجرى له العملية كان نفس الطبيب الذي أشرف على جراحة هتلر".

وأتم "الجهاز الفني والإداري قام بتجميع المبلغ المطلوب لإجراء العملية على أن يحصلوا عليه من النادي عقب توفر السيولة المالية".

ويتصدر الزمالك ترتيب دوري كرة اليد للمحترفين بفارق الأهداف عن الأهلي مع نهاية الدور الأول.