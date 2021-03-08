مصطفى البدري لـ في الجول: رحلت عن الإنتاج لهذه الأسباب.. ولدي طموح جديد في الدوري الإماراتي

كشف مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي السابق عن كواليس فسخ تعاقده مع النادي العسكري.

مصطفى البدري النادي : الإنتاج الحربي

وقال البدري لـFilGoal.com: "فسخت تعاقدي مع الإنتاج لأنني لا أشارك في المباريات منذ عودة الدوري بعد التوقف الطويل بسبب كورونا، وهو الأمر الذي أثر على انضمامي لمنتخب مصر الأولمبي".

وواصل "بجانب عدم اقتناع مختار مختار المدير الفني الأسبق للفريق بقدراتي لذلك طالبت بالرحيل".

وأكمل "بعد رحيلي عن الإنتاج انضممت لصفوف فريق الجزيرة في مطروح، وبعدها تلقيت اتصالات من عصام الحضري طلب مني الانضمام لصفوف نادي (ليوا) الإماراتي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية".

وأردف "حصلت على الاستغناء الخاص بي من نادي الجزيرة وسافرت منتصف يناير إلى الإمارات، ولعبت مباراة ودية ضد فريق روسي وبعد اجتياز الكشف الطبي حدثت أزمة في القيد ثم تم حل الأزمة يوم 27 يناير واكتمل قيدي بشكل قانوني وشاركت في 3 مباريات مع الفريق".

وأتم تصريحاته "طموحي العودة للمنتخب الأولمبي واللعب لأحد فرق الدوري الممتاز الإماراتي".