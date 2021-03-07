الإسماعيلي: نرغب في مواجهة الأهلي في الإسماعيلية في العام المقبل

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم الإسماعيلي أن ناديه يرغب في مواجهة الأهلي في الإسماعيلية في العام المقبل.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي، يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 12 للدوري المصري.

وصرح وحيد لقناة "صدى البلد": "نرغب في أن نواجه الأهلي في الإسماعيلية في العام المقبل".

وأضاف "ومثلما نرغب في مواجهة الأهلي في الإسماعيلية فنرغب أيضا في اللعب ضد الأهلي في القاهرة".

وأوضح "طلبنا نقل المباراة المقبلة للإسماعيلية لكن تم الرفض بناء على التعليمات الأمنية".

وواصل "كنا نرغب في اللعب ضد الأهلي على ملعب المكس أسوة بما حدث مع البنك الأهلي".

وتحول وحيد للحديث عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة ضد وادي دجلة، وقال: "الإسماعيلي كان له فرصة خطيرة اصطدمت بالعارضة، وحال تسجيل هذا الفرصة كان الجميع سيقول إن الإسماعيلي عاد لمستواه".

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط في الدوري.