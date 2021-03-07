أيوب: لم يتم الاستقرار على أسماء لاعبي الدوري المنضمين للمنتخب

الأحد، 07 مارس 2021 - 23:42

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر استعدادا للقاء توجو

كشف أحمد أيوب المدرب العام لمنتخب مصر أنه لم يتم الاستقرار على اللاعبين المنضمين للمعسكر المقبل حتى الآن باستثناء اللاعبين المحترفين.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين وهم محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي وأحمد كوكا ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

وقال أيوب عبر أون تايم سبورتس 1: "حتى الآن لم يتم الاستقرار على أسماء سوى اللاعبين الدوليين، وذلك لأننا ملزمون بموعد محدد لإبلاغ أنديتهم".

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وكشف "هناك قائمة أوليمة مكونة من 50 لاعبا سنختار منها قائمة من 25 لاعبا المعسكر المقبل".

وبالحديث عن مركز حراسة المرمى أوضح "أيمن طاهر صاحب القرار في ضم حراس مرمى المعسكر المقبل، ولدينا قائمة سنختار منها في الوقت المحدد".

وشدد "من الممكن أن يكون هناك لاعبين مميزين في فرقهم ولا ينضمون للمنتخب بسبب المنافسة في ذلك المركز بتواجد لاعبين مميزين آخرين".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر، منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وبالحديث عن الثنائي أحمد سمير وعمرو جمال قال أيوب: "يقدمان مستويات جيدة مع طلائع الجيش هذا الموسم".

واختتم أيوب تصريحاته "المنتخب يدفع ضريبة توالي المباريات وإرهاق اللاعبين".

منتخب مصر المحترفين
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