سيميوني: لا أعلم كيف فكر البعض أننا سنحسم الدوري بفارق 20 نقطة

اعترف دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد بصعوبة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم حتى بعد التعادل أمام ريال مدريد.

ورفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة من 25 مباراة وله مباراة مؤجلة أمام أتليتك بلباو، بينما ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

وقال سيميوني عقب اللقاء في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "السباق على اللقب هذا الموسم ممتع للغاية".

وتابع "لا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية في الموسم ومن الصعب تحديد الأقرب للقب".

وأضاف "نحن في وقت غير عادي، نلعب مباريات كبيرة وهذا ما يستعد له اللاعبون، ونلعب العديد من اللقاءات في وقت قصير".

وشدد سيميوني "نحن نعلم مدى صعوبة السباق على اللقب، وانظروا الآن أين ريال مدريد وبرشلونة".

وأبدى المدير الفني اندهاشه "كان يعتقد البعض أننا سنفوز بالدوري بفارق 20 نقطة، لا أعلم ما كانوا يفكرون فيه وقتها".

وتابع "نريد تحسين الموسم الماضي ونسير على هذا المسار، سيكون طريقا صعبا للغاية حتى النهاية للجميع".

واختتم تصريحاته "كان فريقنا شجاعا وسيطرنا تقريبا على المباراة بأكملها في الشوط الأول وفعلنا الأمر نفسه في النصف ساعة الأولى من الشوط الثاني".

ويلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة أمام أتليتك بلباو يوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 18 من الدوري الإسباني.