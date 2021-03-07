الإسماعيلي: نطالب بخوض مواجهة الأهلي بالإسماعيلية أو استاد الإسكندرية

الأحد، 07 مارس 2021 - 20:52

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي

جدد النادي الإسماعيلي طلبه بخوض مواجهة الأهلي على استاد الإسماعيلية على أن يلعب مباراة الدور الثاني في القاهرة.

وصرح علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي في تصريحات صحفية: "نطالب بخوض مواجهة الأهلي على استاد الإسماعيلية على أن نخوض لقاء الدور الثاني في القاهرة".

ويلعب الإسماعيلي أمام الأهلي مساء الأربعاء على ملعب برج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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وتابع "في حال صعوبة اللعب بالإسماعيلية فنريد خوض اللقاء على استاد الإسكندرية كما سبق وحدد اتحاد الكرة مكانه على أن نلعب العودة في الإسكندرية في الملعب الذي يحدده الأهلي".

وأضاف وحيد "اتحاد الكرة أخطرنا بتغيير ملعب مواجهة الأهلي من الاسكندرية إلى برج العرب، سبق وطلبنا بخوض المباراة في الإسماعيلية ولكنهم رفضوا بناء على التعليمات الأمنية".

وشدد المتحدث الرسمي للإسماعيلي "نحترم ونقدر الجهات الأمنية، وطلبنا منذ فترة نقل المباراة إلى ملعب المكس أسوة بما تم عندما لعب الأهلي أمام البنك الأهلي وقدرة أمن الاسكندرية على تأمين اللقاء".

وكشف "لكن لم يرد اتحاد الكرة على طلبنا سواء بالرفض أو الموافقة، وأرسل الجدول بمواجهة الأهلي في استاد الإسكندرية".

وأبدى اندهاشه "كيف يأتي اتحاد الكرة اليوم ليخطرنا بنقل ملعب المباراة إلى برج العرب، هل أخطرنا اتحاد الكرة باللعب على استاد الإسكندرية دون موافقة الأمن؟".

واختتم تصريحاته "نجدد ثقتنا في الإجراءات الأمنية وثقتنا في قدرتهم تأمين أي مباراة في أي مكان".

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 10 مباريات فقط، بينما الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

الإسماعيلي برج العرب الأهلي الدوري المصري
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