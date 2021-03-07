في غياب مصطفى محمد.. فالكاو يلعب دور البطولة وينقذ جالاتا سراي من الهزيمة

تعادل جالاتا سراي أمام ضيفه سيفاسبور بهدف لكل طرف، في ملعب تُرك تيليكوم أرينا، بالجولة 28 من الدوري التركي.

وسجّل الكولومبي راداميل فالكاو هدفي جالاتا سراي، فيما سجل ماكس جراديل وتايلر بويد هدفي سيفاسبور.

ليرفع جالاتا سراي رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن بشيكتاش المتصدر الذي لم يخض مباراته هذه الجولة بعد.

فيما رفع سيفاسبور رصيده إلى 34 نقطة في المركز 11.

وغاب الدولي المصري مصطفى محمد عن المباراة بسبب تلقيه بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام أنقرة جوتشو.

واضطر المدرب فاتح تيريم إلى الدفع بالمخضرم فالكاو من بداية اللقاء لتعويض غياب مصطفى محمد، ليشارك فالكاو أساسيا لأول مرة منذ مباراة الجولة السادسة أمام إرزورمسبور.

كما سجل فالكاو لأول مرة منذ تلك المشاركة أمام إرزورمسبور في 24 أكتوبر الماضي.

المباراة المثيرة بدأت بهدفٍ في الدقيقة التاسعة عن طريق جراديل، لكن فالكاو أدرك التعادل سريعا في الدقيقة 14 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

سيفاسبور استعاد التقدم في الدقيقة 38 مجددا بواسطة تايلر بوند.

لكن فالكاو رفض الهزيمة وسجل التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

ورفع فالكاو رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي هذا الموسم.

ويلعب جالاتا سراي مباراته المقبلة أمام قيصري سبور يوم السبت، مواجهة ستشهد عودة مصطفى محمد.