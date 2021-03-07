بيولي: ميلان ليس من المريخ.. وإبراهيموفيتش زعيم هذه المجموعة

الأحد، 07 مارس 2021 - 19:39

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

عبر ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان عن سعادته بالفوز على هيلاس فيرونا مشيرا إلى أن فريقه ليس من كوكب المريخ حتى لا يرتكب أي أخطاء.

وفاز ميلان على فيرونا بهدفين دون مقابل في الجولة 26 للدوري الإيطالي.

وقال بيولي في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا": "نكون أقوى حين نتكاتف معا، لكننا نفتقد لبعض اللاعبين".

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وأضاف "لسنا من كوكب المريخ، لذا نرتكب بعض الأخطاء، لكننا نعرف الطريق الذي نسير به والصعوبات تساعدنا على التطور".

وعن المباراة قال: "كان لقاء به تحدي ضد فريق يشكل الخطورة دائما، عانينا بشكل أكبر من المباريات السابقة".

واستمر "قدمنا مباراة جيدة لكن ليست مثالية".

وحول مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، قال: "لدينا مباراة صعبة للغاية لكنها تعطينا الحافز أيضا".

وشدد "نفتخر بامتلاكنا لفريق بأعمار صغيرة، ونتوقع أن نواصل الاستمرار والتماسك".

وواصل "نعرف إمكانياتنا ونقاط ضعفنا، ونعمل على أن نطور جودتنا لكي نتجنب بعض الأخطاء".

وعن زلاتان إبراهيموفيتش نجم الفريق، قال: "هو زعيم هذه المجموعة. يساعدنا دائما ويقدم النصائح للاعبين كما يفعل الأبطال".

وأتم "لدينا الهوية الخاصة بنا ومن الرائع أن نمتلك عناصر تؤمن بما تقوم به".

ورفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن إنتر الذي يواجه أتالانتا مساء غد الإثنين.

ويلعب ميلان مباراته المقبلة أمام نابولي الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري.

ستيفانو بيولي ميلان الدوري الإيطالي
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