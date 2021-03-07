ميلان: ثيو وريبيتش لا يعانيان من إصابات عضلية

نفى ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان أن يكون غياب الثنائي أنتي ريبيتش وثيو هيرنانديز بسبب إصابات عضلية.

وتغلب ميلان خارج ملعبه على فيرونا بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي عبر شبكة سكاي سبورت إيطاليا: "نجحنا في تحقيق فوز هام رغم غيابات عديدة بسبب الإصابة".

وأوضح "أريد تسليط الضوء على أن ريبيتش وثيو لا يعانيان من إصابات عضلية".

وتابع "تعرض الثنائي لكدمات فقط نتيجة المباراة السابقة أمام أودينيزي وذلك سبب الغياب".

وشدد "نلعب كل ثلاثة أيام منذ بداية الموسم تقريبا وتعرض عدد من اللاعبين للإجهاد".

واختتم تصريحاته "لكننا أثبتنا أننا نؤمن دائما في الفريق بالكامل وهذا ما ظهر".

ورفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن إنتر المتصدر الذي يلاقي أتالانتا غدا الإثنين.