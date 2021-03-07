كرونيتش: ميلان مثل العائلة.. تغلبنا على غياب اللاعبين المهمين

الأحد، 07 مارس 2021 - 18:28

كتب : FilGoal

كرونيتش - ميلان

أصر رادي كرونيتش لاعب ميلان أن الفريق مثل العائلة وهو ما ظهر أمام فيرونا في الدوري الإيطالي.

رادي كرونيتش

النادي : ميلان

ميلان

وتغلب ميلان على فيرونا بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال كرونيتش لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "افتقدنا بعض اللاعبين المهمين، لكننا أثبنا أننا مجموعة قوية كما هو الحال في العائلة".

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وتابع "أظهرنا أنه يمكننا تقديم أداء جيد في هذه المباريات الصعبة وتلك الظروف المؤثرة".

ورفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إنتر المتصدر والمتبقي له مباراة أمام أتالانتا غدا الإثنين.

وأضاف كرونيتش "يجب أن أشكر النادي لأنهم يثقون بي، مررت بلحظات سيئة في الماضي وأوقات عصيبة ولم أكن على ما يرام".

وأوضح "كنت أفتقر إلى الثقة بالنفس، لكنني الآن أعرف أنني أستطيع مساعدة الفريق".

واختتم تصريحاته "أحاول الاستماع إلى نصائح المدرب، وهدف اليوم يعني الكثير بالنسبة لي، الشيء الأكثر أهمية هو عودتنا بالثلاث نقاط".

ويلعب ميلان مباراة هامة الأحد المقبل أمام نابولي ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

كرونيتش ميلان الدوري الإيطالي
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