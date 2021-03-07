خبر في الجول - صعوبة لحاق علي معلول بمباراة الأهلي والإسماعيلي

الأحد، 07 مارس 2021 - 18:13

كتب : أحمد الخولي

علي معلول لاعب الأهلي

تضاءلت فرص علي معلول ظهير أيسر الأهلي في اللحاق بمباراة فريقه أمام الإسماعيلي المقبلة.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

ويعاني علي معلول من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية.

وعلم FilGoal.com أن معلول بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من العلاج والتي تشمل التدريبات بالكرة.

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وأصبحت فرص لحاق معلول بمواجهة الإسماعيلي ضعيفة نظرا لأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لن يجازف بالدفع به في المواجهة.

من أجل الحفاظ على الظهير الأيسر لأن أدواره في الملعب تحتاج للجري لمسافات طويلة وزيادة الحمل البدني، وهو غير مؤهل لذلك حتى الآن.

على جانب آخر سيعود حسين الشحات للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية غدا الإثنين بشكل طبيعي، بعد غيابه عن مران الأحد بسبب إصابته بنزلة برد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ12 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

الأهلي علي معلول الدوري المصري
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