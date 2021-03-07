بعد عدم العودة لبورسعيد.. المصري يفوز على الأولمبي وديا

فاز المصري على الأولمبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، اليوم الأحد.

وأٌقيمت المباراة على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

وسجل إسلام عطية وأحمد جمعة هدفي المصري خلال المباراة، فيما سجل مروان شاهين هدف الأولمبي.

وحرص علي ماهر المدير الفني للمصري على الدفع بأكبر عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة مستمرة في الفترة الأخيرة.

وكان علي ماهر قد فضل الاستمرار في الإسكندرية وعدم العودة لبورسعيد بعد مباراة بيراميدز التي أُقيمت يوم 2 مارس الماضي، رغم أن المباراة المقبلة للفريق ستكون ضد إنبي يوم 13 مارس المقبل.

وحصل الفريق على راحة سلبية لمدة يومين بعد مباراة بيراميدز قبل أن يعود للتدريبات الجماعية في معسكر الفريق الدائم ببرج العرب.

ويحتل المصري المركز الخامس في الدوري بعدما جمع 22 نقطة من 14 مباراة.