بعد عدم العودة لبورسعيد.. المصري يفوز على الأولمبي وديا

الأحد، 07 مارس 2021 - 18:03

كتب : أيمن عيد

المصري - الأولمبي

فاز المصري على الأولمبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، اليوم الأحد.

وأٌقيمت المباراة على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

وسجل إسلام عطية وأحمد جمعة هدفي المصري خلال المباراة، فيما سجل مروان شاهين هدف الأولمبي.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – فشل جلسة المفاوضات بين المصري وكريم العراقي مصدر من المصري لـ في الجول: نتواصل مع عمر كمال وأحمد جمعة لتجديد عقديهما خبر في الجول – المصري يلغي فكرة العودة لـ بورسعيد خلال التوقف مدير أعمال العراقي لـ في الجول: اللاعب التقى برئيس المصري.. وساعات حاسمة

وحرص علي ماهر المدير الفني للمصري على الدفع بأكبر عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة مستمرة في الفترة الأخيرة.

وكان علي ماهر قد فضل الاستمرار في الإسكندرية وعدم العودة لبورسعيد بعد مباراة بيراميدز التي أُقيمت يوم 2 مارس الماضي، رغم أن المباراة المقبلة للفريق ستكون ضد إنبي يوم 13 مارس المقبل.

وحصل الفريق على راحة سلبية لمدة يومين بعد مباراة بيراميدز قبل أن يعود للتدريبات الجماعية في معسكر الفريق الدائم ببرج العرب.

ويحتل المصري المركز الخامس في الدوري بعدما جمع 22 نقطة من 14 مباراة.

المصري الأولمبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرونيتش: ميلان مثل العائلة.. تغلبنا على غياب اللاعبين المهمين 16 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباشر دربي مانشستر - سيتي (0)-(1) يونايتد.. جووووووول برونو والأول 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - صعوبة لحاق علي معلول بمباراة الأهلي والإسماعيلي 30 دقيقة | الدوري المصري
بعد عدم العودة لبورسعيد.. المصري يفوز على الأولمبي وديا 41 دقيقة | الدوري المصري
سلسلة هزائم تحدث لأول مرة في التاريخ.. فولام يعمق جراح ليفربول ويفوز عليه في أنفيلد 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميلان يهزم فيرونا بثنائية في انتظار تعثر إنتر 50 دقيقة | الدوري الإيطالي
لتجديد عقده.. لابورتا: سأتحدث مع والد ميسي الليلة 57 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل دربي مانشستر - سيتي بالقوة الضاربة وهيندرسون يحرس مرمى يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية
قد ينال إعجابك