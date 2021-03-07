ميلان يهزم فيرونا بثنائية في انتظار تعثر إنتر

تغلب ميلان على مضيفه فيرونا بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإيطالي.

افتتح رادي كرونيتش التسجيل في الدقيقة 27 قبل أن يعزز ديوجو دالوت التقدم في الدقيقة 50.

ورفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن إنتر الذي يواجه أتالانتا مساء غد الإثنين.

وكان ميلان قد تعثر في ثلاث مباريات من أخر أربع مواجهات قبل لعبه أمام فيرونا، إذ خسر ميلان أمام سبيزيا وإنتر وتعادل مع أودينيزي وفاز على روما ليفقد الصدارة.

ويغيب عن ميلان زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق بسبب الإصابة بالإضافة لكل من ماريو ماندزوكيتش وأندي ريبيتش وثيو هيرنانديز وهاكان تشالهان أوجولو وإسماعيل بن ناصر.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة لكن فاعلية ميلان كانت أكبر إذ لم يسدد فريق فيرونا كرة واحدة على المرمى.

ويلعب ميلان مباراته المقبلة أمام نابولي الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري.

وابتعد ميلان بالمركز الثاني قليلا بعد ملاحقة يوفنتوس الذي تغلب على لاتسيو ورفع رصيده إلى 52 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام نابولي.