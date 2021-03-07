لتجديد عقده.. لابورتا: سأتحدث مع والد ميسي الليلة

الأحد، 07 مارس 2021 - 17:47

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - إشبيلية - الدوري الإسباني

يبدو أن خوان لابورتا المرشح الرئاسي لبرشلونة يثق في قدرته على إقناع ليونيل ميسي بالتجديد للفريق حال نجاحه في الانتخابات.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد تعاقده حتى مع الفريق الكتالوني.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات لابورتا أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات برشلونة، اليوم الأحد.

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وقال لابورتا حول التجديد لميسي حال نجاحه: "لماذا ننتظر للغد؟ أستطيع الحديث مع والده الليلة".

ويعد خورخي ميسي هو وكيل أعمال النجم الأرجنتيني.

ويتنافس لابورتا مع فيكتور فونت وتوني فريشا على مقعد الرئيس للنادي الكتالوني.

وتقام الانتخابات اليوم الأحد، 7 مارس.

وكان جويب ماريا بارتوميو قد استقال من منصبه كرئيس للنادي قبل نهاية مدته الانتخابية بأشهر.

وسبق للابورتا رئاسة برشلونة في الفترة ما بين 2003 وحتى 2010.

برشلونة ليونيل ميسي خوان لابورتا
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