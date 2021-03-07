لتجديد عقده.. لابورتا: سأتحدث مع والد ميسي الليلة

يبدو أن خوان لابورتا المرشح الرئاسي لبرشلونة يثق في قدرته على إقناع ليونيل ميسي بالتجديد للفريق حال نجاحه في الانتخابات.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد تعاقده حتى مع الفريق الكتالوني.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات لابورتا أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات برشلونة، اليوم الأحد.

وقال لابورتا حول التجديد لميسي حال نجاحه: "لماذا ننتظر للغد؟ أستطيع الحديث مع والده الليلة".

ويعد خورخي ميسي هو وكيل أعمال النجم الأرجنتيني.

El candidato Joan Laporta, socio número 13.352, ejerce su derecho a voto en el Camp Nou pic.twitter.com/TEEtmvQUng — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2021

ويتنافس لابورتا مع فيكتور فونت وتوني فريشا على مقعد الرئيس للنادي الكتالوني.

وتقام الانتخابات اليوم الأحد، 7 مارس.

وكان جويب ماريا بارتوميو قد استقال من منصبه كرئيس للنادي قبل نهاية مدته الانتخابية بأشهر.

وسبق للابورتا رئاسة برشلونة في الفترة ما بين 2003 وحتى 2010.