خبر في الجول - الأشعة تكشف إصابة وحيد بتمزق في الخلفية.. وتحديد مدة غيابه

كشفت الأشعة التي خضع لها محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

محمود وحيد النادي : الأهلي الأهلي

وتعرض محمود وحيد للإصابة خلال الدقائق الأولى من مباراة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

ما يبعد اللاعب عن الملاعب لفترة تصل لأكثر من شهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ12 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

ويشارك محمود وحيد في مركز الظهير الأيسر مع الأهلي منذ إصابة علي معلول مع الفريق الأحمر أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية.