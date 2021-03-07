أولمبياكوس يقسو على لاميا بمشاركة كوكا

شارك أحمد حسن كوكا في فوز أولمبياكوس على لاميا بنتيجة 3-0 في المباراة التي أُقيمت على ملعب جيورجيوس كارايسكاكي في الجولة 25 للدوري اليوناني.

وتناوب بروما وكونستانيوس فورتونيس ويوسف العربي على تسجيل الأهداف لأصحاب الأرض في الدقائق 8 و10 و34 على الترتيب.

ودخل كوكا بدلا من فورتونيس في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

الانتصار رفع رصيد أولمبياكوس للنقطة 64 ليعزز احتلاله لقمة الدوري اليوناني.

ويتصدر أولمبياكوس الدوري بفارق 17 نقطة عن أريس صاحب المركز الثاني.

فيما توقف رصيد لامبيا عند النقطة 19 في المركز الثاني عشر.

ويلعب أولمبياكوس في المباراة المقبلة ضد لاريسا.