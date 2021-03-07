استراحة في إسبانيا - أتليتكو مدريد (1) (0) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول

يحل ريال مدريد ضيفا على أتليتكو مدريد في ملعب واندا متروبوليتانو بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية للمباراة لحظة بلحظة من هـــنـــا

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نهاية الشوط الأول

ق.43 بعد مراجعة تقنية الفيديو، الحكم هيرنانديز هيرنانديز يقرر عدم احتساب ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد لمسة يد على فيليبي في منطقة المرمى

ق.38 تعاون جديد بين يورينتي وسواريز بعرضية من الأول وتسديدة من الثاني لكن كورتوا يمسك بنجاح هذه المرة

ق.29 تسديدة على الطائر من كاسيميرو يتصدى لها أوبلاك بصعوبة

ق.18 عرضية من أسينسيو وتسديدة يسارية من بنزيمة لكنها تذهب ضعيفة نحو أوبلاك الذي أمسكها دون عناء

ق.15 جوووووووول لويس سواريز يسجل الهدف الأول بتسديدة أرضية قوية بعد انفراده بـ تيبو كورتوا

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل