انتهت في إسبانيا - أتليتكو مدريد (1) (1) ريال مدريد.. تعادل مخيب للطرفين

يحل ريال مدريد ضيفا على أتليتكو مدريد في ملعب واندا متروبوليتانو بالجولة 26 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية للمباراة لحظة بلحظة من هـــنـــا

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نهاية المباراة

ق.+91 مودريتش ينفذ ركلة حرة مباشرة بوجه القدم الخارجي بطريقة غريبة وتمر أعلى العارضة

ق.88 جووووووووووول بنزيمة يتعادل أخيرا

ق.82 دخول كوندوجبيا بدلا من كوريا

ق.81 بنزيمة ينفذ ركلة حرة مباشرة يبعدها أوبلاك ببراعة

ق.80 أوبلاك يتصدى لتسديدة بنزيمة على مرتين بشكل أعجوبي

ق.75 بنزيمة يهدر من داخل منطقة الجزاء بتسديدة أعلى المرمى بعد تفويت من كاسيميرو

ق.71 تسديدة بعيدة المدى من فالفيردي يتصدى لها أوبلاك

ق.64 خروج كاراسكو ودخول جواو فيليكس

ق.60 دخول فينيسيوس وفالفيردي بدلا من رودريجو وأسينسيو

ق.57 خروج ليمار ودخول ساؤول نيجيز

ق.55 تصدٍ جديد لـ كورتوا أمام تسديدة سواريز هذه المرة بعد تمريرة كاراسكو

ق.53 كورتوا ينقذ هدفا مؤكدا ويتصدى لانفراد كاراسكو ويورينتي يهدر المتابعة ويسدد أعلى العارضة

ق.53 عرضية من كاسيميرو ورأسية من ناتشو المتقدم لكن أوبلاك يمسكها دون عناء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 بعد مراجعة تقنية الفيديو، الحكم هيرنانديز هيرنانديز يقرر عدم احتساب ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد لمسة يد على فيليبي في منطقة المرمى

ق.38 تعاون جديد بين يورينتي وسواريز بعرضية من الأول وتسديدة من الثاني لكن كورتوا يمسك بنجاح هذه المرة

ق.29 تسديدة على الطائر من كاسيميرو يتصدى لها أوبلاك بصعوبة

ق.18 عرضية من أسينسيو وتسديدة يسارية من بنزيمة لكنها تذهب ضعيفة نحو أوبلاك الذي أمسكها دون عناء

ق.15 جوووووووول لويس سواريز يسجل الهدف الأول بتسديدة أرضية قوية بعد انفراده بـ تيبو كورتوا

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل