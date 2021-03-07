التشكيل - بنزيمة يعود لريال مدريد.. وسواريز يقود أتليتكو

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة دربي مدريد ضد أتليتكو مدريد في الجولة 26 للدوري الإسباني.

ويعود كريم بنزيمة للتشكيل الأساسي للفريق ليقود خط الهجوم بعد ابتعاده لفترة بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيرلان ميندي – فاران – ناتشو – لوكاس فاسكيز.

الوسط: كاسيميرو - توني كروس – لوكا مودريتش.

أمامهما: رودريجو – ماركو أسينسيو.

الهجوم: بنزيمة

فيما أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، عن تشكيل فريقه للمباراة.

وشهد التشكيل إبقاء جواو فيليكس على مقاعد البدلاء.

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبيير – ستيفن سافيتش – فيليبي – هيرموسو

الوسط: ليمار – كوكي – يورينتي – يانيك فيريرا كاراسكو

الهجوم: آنخل مارتين كوريا – لويس سواريز

ويتصدر الأتليتي جدول الترتيب بـ58 نقطة بعدما خاض 24 مباراة.

فيما يأتي ريال مدريد ثالثا بـ53 نقطة ويتأخر بـ3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.