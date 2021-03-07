حقائق وأرقام قبل الدربي المرتقب بين سيتي ويونايتد

تتجه الأنظار اليوم الأحد لدربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، لقاء مرتقب يطمح فيه الأول للاقتراب خطوة أكثر نحو اللقب، بينما يأمل الثاني تثبيت أركانه في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونستعرض بعض الأرقام قبل القمة المرتقبة في ملعب الاتحاد.

رقم 20 يعد خاصا للغاية حينما نتحدث عن كرة القدم في مدينة مانشستر، فعلى سبيل المثال، هو عدد ألقاب مانشستر يونايتد من الدوري وهو عدد لم يحققه أي فريق في المسابقة بعد، وهو ذاته الرقم الثابت منذ اعتزال سير أليكس فيرجسون عام 2013.

ورقم 20 هو عدد النقاط التي يحتاجها مانشستر سيتي لكي يضمن الفوز بلقب الدوري 2020-2021 حسابيا.

وفي حالة فوز سيتي بدربي مدينة مانشستر رقم 152 بين الفريقين، فالأزرق السماوي بحاجة لـ14 نقطة فقط لحسم الدوري.

رقم 21 هو عدد المباريات التي لعبها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبه منذ آخر خسارة له بعيدا عن أولد ترافورد.

هو ذاته نفس عدد المباريات التي لعبها مانشستر سيتي منذ أن أهدر أي نقاط في أي ملعب في أوروبا.

آخر ست مباريات ضد عدد من أندية الستة الكبار لم يسجل مانشستر يونايتد أي أهداف (تشيلسي مرتين، أرسنال مرتين، ليفربول، مانشستر سيتي)

مانشستر ينايتد فاز بـ3 من أصل آخر 4 مباريات في كل المسابقات لعبها خارج ملعبه ضد مانشستر سيتي، و7 من أصل آخر 10 مباريات دربي لعبت بين يونايتد وسيتي فاز بها الفريق الضيف في المباراة.

في حالة التعادل السلبي بين الفريقين ستكون تلك أول مرة يتعادل خلالها مانشستر يونايتد 4 مباريات على التوالي بنفس النتيجة منذ عام 1992.

مانشستر يونايتد تعادل سلبيا حتى الآن 27 مرة منذ اعتزال سير أليكس فيرجسون، أكثر من أي فريق آخر في تلك المدة.

إيدرسون حارس مرمى سيتي يحتاج للخروج بشباك نظيفة في مباراة واحدة لكي يصل إلى 16 مباراة بشباك نظيفة، وهو ذات الرقم الذي حققه خلال الموسم الماضي، والذي فاز بسببه بالقفاز الذهبي.

في حالة فوز مانشستر سيتي بالمباراة فهذا يعني انتصار كتيبة بيب جوارديولا في 16 مباراة على التوالي، والرقم القياسي المحقق هو 18 مباراة حققه سيتي في 2017 وعادله ليفربول خلال الموسم الماضي.

سيتي بإمكانه تحقيق رقمه الخاص في حالة الفوز ضد مانشستر يونايتد وساوثامبتون وفولام وليستر سيتي.