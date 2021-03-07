موراتا: طريقة لعبي تتأثر بوجود رونالدو في الملعب أو غيابه

أوضح ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس أن دوره في الملعب يتأثر بوجود كريستيانو رونالدو في الملعب من عدمه.

ولعب موراتا في هجوم يوفنتوس ضد لاتسيو في ظل إراحة رونالدو، وقاد الفريق للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب يوفنتوس أرينا، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

وقال موراتا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما تلعب مع أفضل مهاجم على مر التاريخ، تفكر دائمًا في صناعة الأهداف والتسجيل يأتي كشئ ثانوي".

وأضاف "عندما لا يلعب، تفكر في التسديد أكثر ولكن عندما يكون في الملعب فيجب أن تعطيه الكرة لأنه يسجل دائمًا".

وواصل "يريدني المدرب أن العب بين الخطوط، لم يكن المدربين الآخرين يطلبون مني ذلك".

وأكمل "مررت بثلاثة أسابيع صعبة، لم أكن امتلك فيها القوة. أنا بخير الآن وأتمنى أن أكون في حالة أفضل يوم الثلاثاء أمام بورتو".

وتابع "كان هناك غضب في احتفالاتنا بالأهداف أمام لاسيو لأن الجميع انتظر أن نهدر النقاط وكان من المهم أن نظهر للجميع أننا مستعدون".

وعن سباق الدوري، أوضح "طالما كانت هناك نقاط متبقية، سنقاتل حتى النهاية".

وقلص يوفنتوس الفارق عن قطبا ميلانو ومتصدرا الدوري الإيطالي بعد الفوز على لاتسيو.

سجل خواكين كوريا هدف لاتسيو، فيما سجل ألفارو موراتا هدفين، وأدريان رابيو هدف لـ يوفنتوس.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ52 مرتقيا للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السابع. الفارق تقلص بين يوفنتوس وميلان صاحب المركز الثاني إلى نقطة، وعن إنتر صاحب الصدارة إلى 7 نقاط.