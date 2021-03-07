مصدر بـ برج العرب لـ في الجول: نستضيف مواجهة الإسماعيلي والأهلي

كشف مصدر بإستاد برج العرب، أن الملعب سيستضيف مواجهة الإسماعيلي والأهلي يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري.

وكان من المفترض أن تقام المباراة على استاد الإسكندرية، وطلب الإسماعيلي نقل المواجهة إلى استاد المكس.

إلا أن مصدر بإستاد برج العرب قال لـ FilGoal.com: "تم نقل المباراة إلى ملعب برج العرب".

ويستضيف استاد برج العرب المواجهة بين الإسماعيلي والأهلي منذ عام 2012.

ويقابل الإسماعيلي الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من بطولة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري بـ 24 نقطة من 10 مباريات. أما الإسماعيلي ففي المركز الـ 16 بـ 10 نقاط من 14 مباراة.