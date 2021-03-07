بلا تغييرات.. منتخب مصر يعلن السداسي المحترف المنضم لمعسكر كينيا وجزر القمر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر منتخب مصر المقبل، والذي يواجه فيه منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويتقدم القائمة محمد صلاح نجم ليفربول، الذي قد يخوض مواجهته الأولى تحت قيادة البدري.

ويستمر كذلك كل من محمد النني لاعب وسط أرسنال، أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا، وأحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، ضمن قائمة البدري.

ويعد ذلك نفس السداسي المحترف الذي انضم لمعسكر منتخب مصر في نوفمبر الماضي لمباراتي توجو، دون أي تغيير.

وبالتالي، يستمر استبعاد أمثال أحمد المحمدي ظهير أستون فيلا، وعمرو وردة جناح باوك، من قائمة البدري.

وأوضح محمد بركات مدير المنتخب: "تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل فيفا. أنا على تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلى رحلة الفريق المسافرة إلي نيروبي يوم٢٣ مارس".

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من ٢٠ مارس بانضمام اللاعبين المحليين عقب انتهاء مشاركة الأندية في البطولات القارية.

ويتصدر منتخب مصر جدول الترتيب للمجموعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع جزر القمر في المركز الثاني وفارق 5 نقاط عن كينيا صاحب المركز الثالث، ويتذيل منتخب توجو المجموعة برصيد نقطة.