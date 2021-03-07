القماش لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج قائدا.. ولقاء الأهلي حافز للاعبين

يرى خالد القماش لاعب ومدرب الإسماعيلي الأسبق أن الفريق بحاجة لشخصية قيادية في الملعب ليتحسن مردوده، مشيرا إلى أن لقاء الأهلي حافز للفريق لتقديم عرض جيد ضد حامل لقب الدوري المصري الممتاز.

وقال القماش لـFilGoal.com:"اللقاءات ضد الأهلي والزمالك لا يحتاج فيها اللاعبون للمدربين، فاللاعب يدخل هذه المباريات متحفزا تماما".

وواصل "أطالب اللاعبين بالتركيز واللعب بحماس وبذل أقصى ما في وسعهم ليخرج الفريق من أزمته الحالية. الإسماعيلي يحتاج قائدا داخل الملعب يكمل دور الجهاز الفني ويدفع اللاعبين ويصحح الأخطاء بسرعة".

وأتم "أتمنى السماح للجمهور بحضور التدريبات لأن هذا سينعكس بشكل إيجابي على الفريق".

ويستضيف الإسماعيلي فريق الأهلي يوم الأربعاء في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز 16 في ترتيب البطولة ورصيده 10 نقاط.

ولم يفز الإسماعيلي بأي مباراة في الدوري في 2021، انتصاره الأخير كان على أسوان في 29 ديسمبر الماضي.