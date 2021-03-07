مران الأهلي – جلسة مع أجايي.. وعودة توفيق وصلاح محسن

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق على ملعب التتش بالجزيرة قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم الأحد.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني صفحة مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي أقيمت أمس السبت وانتهت بالتعادل 2-2، وبدأ الفريق اليوم استعداده لمواجهة الإسماعيلي بحسب الموقع الرسمي للنادي.

وعقد موسيماني جلسة أخرى مع جونيور أجايي لاعب الفريق على هامش مران الفريق.

شهدت الجلسة تحفيز اللاعب والحديث عن بعض الأمور الفنية.

وانتظم أكرم توفيق، لاعب الفريق في المران، حيث قال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي إن توفيق عانى من آلام في الكاحل حرمته من المشاركة في المران الأخير قبل مواجهة فيتا كلوب.

وكذلك، أعلن أبو عبلة جاهزية صلاح محسن لاعب الفريق وتعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية.

وأوضح "اللاعب يشارك بقوة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة".