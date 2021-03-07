مولر: لا نشك أبدا في قدرتنا على العودة من التأخر

لا يشك توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ في قدرة فريقه على قلب تأخره إلى فوز في معظم المباريات، وهو ما حدث أمام بروسيا دورتموند.

بايرن ميونيخ انتصر على دورتموند بنتيجة 4-2 بعدما كان متأخرا بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة 24 من الدوري الألماني.

وقال مولر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نمتلك جودة عالية في الفريق، ولا نشك أبدا في قدرتنا على العودة من التأخر".

وأضاف "الروح والعزيمة والشخصية القوية أشياء أساسية في فريق بايرن".

وواصل "من الرائع أن نقلب تأخرنا إلى فوز، ولكن هذا ليس السيناريو المثالي بكل تأكيد".

واستمر "دورتموند سجل هدفين من أول فرصتين، وبعد تقليص الفارق شعرنا أننا نستطيع تعديل النتيجة لصالحنا".

وأتم "الضغط المستمر أسفر عن هدف ثالث، وعلى الرغم من أنه جاء في الدقائق الأخيرة لكننا سعداء للغاية به وبالفوز في النهاية".

وتقدم دورتموند بهدفين عن طريق نجمه إرلينج هالاند في أول 10 دقائق، قبل أن يعادل روبرت ليفاندوفسكي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز ليون جوريتسكا الهدف الثالث في الدقيقة 88 قبل ثوان من إضافة ليفاندوفسكي لهدف حسم المباراة.

وعزز بايرن تصدره لترتيب الدوري الألماني مبتعدا بنقطتين عن الوصيف لايبزيج وبـ16 نقطة عن دورتموند السادس.