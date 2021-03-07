البدري معلقا على أزمة كهربا: لا أستطيع ضمه للمنتخب

الأحد، 07 مارس 2021 - 14:25

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - الإسماعيلي

علق حسام البدري مدرب منتخب مصر على أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، مشيرا إلى أنه لا يستطيع ضم الأخير للمعسكر المقبل للفراعنة.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

مصر

وأوقف الأهلي كهربا شهرا وغرمه 200 ألف جنيه بعد أزمة مع بيتسو موسيماني مدرب الفريق، وعلم Filgoal.com أن السبب رفض مصافحة اللاعب للأخير عقب لقاء الفريق ضد طلائع الجيش. (التفاصيل)

وقال البدري في حديثه عبر قناة الشمس:"الأهلي اتخذ قرارا رأى أنه الأنسب، لا أعرف ما الذي صدر من كهربا تحديدا. لا أستطيع ضم لاعب للمنتخب معاقب من قبل ناديه".

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ويستعد البدري وجهازه الفني لمعسكر منتخب مصر في مارس الجاري والذي سيواجه خلاله كينيا وجزر القمر في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وسيعلن الجهاز الفني قريبا قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر.

وشارك كهربا مع منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في أول جولتين من التصفيات في نوفمبر 2019.

لكنه غاب عن معسكر نوفمبر الماضي الذي فاز خلاله الفراعنة مرتين على توجو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة من التصفيات برصيد 8 نقاط متساويا مع جزر القمر.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى كأس إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون في يناير المقبل.

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