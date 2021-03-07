بيرلو: سعيد برد الفعل أمام لاتسيو.. ومباراة بورتو لا تحتمل الأخطاء

حذر أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس لاعبيه من ارتكاب أخطاء في مباراة بورتو بإياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وذلك بعد الفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي.

وفاز يوفنتوس على لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب يوفنتوس أرينا، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي، قبل أيام من لقاء بورتو.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بدأنا المباراة بشكل سيئ ولكننا لم نتراجع".

وأضاف "رفعنا من وتيرة اللعب وقاتلنا وهذا هو المهم".

وشدد بيرلو "لم نكن نفكر في دوري أبطال أوروبا. امتلكنا اختيارات محدودة ولكنها كانت مباراة هامة واجتهد الجميع حتى أولئك الذين يلعبون في غير مراكزهم".

وتابع "العودة للمباراة بعد التأخر في النتيجة ليست أمرًا سهلًا خاصة أمام فريق مثل لاتسيو ولكني سعيد بردة فعل الفريق".

وأتم بيرلو "يمكننا الآن التركيز على بورتو وهي مباراة أخرى حاسمة لا تحتمل الأخطاء".

وخسر البيانكونيري من بورتو بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب.

وقلص يوفنتوس الفارق عن قطبا ميلانو ومتصدرا الدوري الإيطالي بعد الفوز على لاتسيو.

سجل خواكين كوريا هدف لاتسيو، فيما سجل ألفارو موراتا هدفين، وأدريان رابيو هدف لـ يوفنتوس.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ52 مرتقيا للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السابع. الفارق تقلص بين يوفنتوس وميلان صاحب المركز الثاني إلى نقطة، وعن إنتر صاحب الصدارة إلى 7 نقاط.