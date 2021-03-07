فليك: يا لها من عودة رائعة أمام دورتموند

أسهب هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ في الإشادة بلاعبيه بعد قلب تأخرهم أمام بروسيا دورتموند إلى فوز مثير.

بايرن ميونيخ انتصر على دورتموند بنتيجة 4-2 بعدما كان متأخرا بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة 24 من الدوري الألماني.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يجب أن نشيد باللاعبين لتمكنهم من قلب التأخر إلى فوز".

وأضاف "لقد تأخرنا بهدفين مبكرين، ولكننا بدأنا نستعيد الثقة تدريجيًا بعد ذلك"

وأكمل "لقد فرضنا سيطرتنا بالكامل على مجريات اللعب ووضعنا دورتموند تحت ضغط مستمر".

وواصل "عقلية اللاعبين وعزيمتهم كانت رائعة، وفي النهاية حققنا فوزًا مستحقًا".

وأتم "يا لها من عودة رائعة أمام فريق مثل دورتموند".

وتقدم دورتموند بهدفين عن طريق نجمه إرلينج هالاند في أول عشرة دقائق، قبل أن يعادل روبرت ليفاندوفسكي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز جوريتسكا الهدف الثالث في الدقيقة 88 قبل ثوان من إضافة ليفاندوفسكي لهدف حسم المباراة.

وعزز بايرن تصدره لترتيب الدوري الألماني مبتعدا بنقطتين عن الوصيف لايبزيج وبـ16 نقطة عن دورتموند السادس.