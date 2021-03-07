رويس: لو كان الهدف الثالث ضد بايرن لاحتسب الحكم خطأ.. ومولر يرد: لا توجد مخالفة

الأحد، 07 مارس 2021 - 12:07

كتب : FilGoal

رويس

انتقد ماركو رويس لاعب دورتموند حكم مباراة فريقه ضد مضيفه بايرن ميونيخ يوم السبت في لقاء حسمه الأخير بنتيجة 4-2 في الجولة 24 من الدوري الألماني.

وسجل بايرن الهدف الثالث في وقت متأخر عن طريق ليون جوريتسكا، ويرى رويس أنه كان على الحكم احتساب خطأ لدورتموند قبل أن تسكن الكرة شباك الأخير.

وقال رويس لقناة سكاي ألمانيا:"سأكون صريحا، لو كان الخطأ ضد بايرن، لأطلق الحكم الصافرة محتسبا خطأ بنسبة 100%".

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ورد توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ على تصريحات مواطنه الألماني بالقول:"لا أعتقد أننا نريد مثل هذه التدخلات أن تحتسب خطأ في منتصف الملعب، وإلا سيتوقف اللعب كثيرا. لم أكن لأرى اللعبة تستوجب خطأ لصالحنا أيضا، قد تصدقني أو لا. لا يوجد أسوأ من احتساب خطأ مع كل تدخل".

وتقدم دورتموند بهدفين عن طريق نجمه إرلينج هالاند في أول عشرة دقائق، قبل أن يعادل روبرت ليفاندوفسكي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز جوريتسكا الهدف الثالث في الدقيقة 88 قبل ثوان من إضافة ليفاندوفسكي لهدف حسم المباراة.

وعزز بايرن تصدره لترتيب الدوري الألماني مبتعدا بنقطتين عن الوصيف لايبزيج وبـ16 نقطة عن دورتموند السادس.

رويس دورتموند بايرن ميونيخ
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