وزير الرياضة: ساعدنا لجنة إدارة الزمالك بحوالي 100 مليون جنيه.. ونحن لا ندير النادي

الأحد، 07 مارس 2021 - 11:22

كتب : FilGoal

الترجي - الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

كشف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، أن الوزارة دعمت اللجنة المديرة لنادي الزمالك بحوالي 100 مليون جنيه، رافضا الهجوم على الوزارة بعد أي تعثر لفريق الكرة.

وقال صبحي عبر برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر: "بعد كل تعثر للزمالك، يتحدث الناس عن الوزير. الوزير لا يلعب ولا يدير نادي الزمالك".

أردف "كان هناك أزمة كبيرة بين الزمالك واللجنة الأولمبية، قمنا بدورنا القانوني الذي لا رفاهية فيه وليس لدينا أي انحياز ضد أو مع أي أحد".

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وأكد "عندما اخترنا اللجنة الحالية لم يكن لدينا رفاهية لأننا اخترنا طبقا للائحة نادي الزمالك".

وكشف "ساعدنا اللجنة الموجودة بحوالي 100 مليون جنيه ليستطيعوا العمل. كذلك المديونيات الحكومية نستطيع التدخل لتأخيرها ولكنني لست رئيسا للنادي أو أي ناد آخر".

وأوضح "انتخابات نادي الزمالك، وكل الأندية، بعد الدورة الأولمبية، أي بعد 4 أشهر من الآن".

وأتم "يمكن لأي أحد الترشح في الانتخابات المقبلة للزمالك طالما لا يوجد أي إجراء قانوني ضده".

الزمالك خسر أمام الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا ويحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين من 3 مباريات.

ويلعب الزمالك مع الترجي يوم 16 مارس على استاد القاهرة في الجولة الرابعة.

الزمالك وزير الشباب والرياضة
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