موريبا: لن أنسى هدفي الأول مع برشلونة.. سآخذه إلى قبري

الأحد، 07 مارس 2021 - 11:14

كتب : FilGoal

برشلونة

أبدى إلياش موريبا لاعب برشلونة الشاب سعادته بتسجيل هدفه الأول مع الفريق والذي جاء ضد أوساسونا يوم السبت في لقاء حسمه الأول بهدفين دون رد في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

إلايش موريبا

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال موريبا (18 عاما)، الغيني ذو الجنسية الإسبانية، في حواره مع قناة النادي:"ليو (ميسي) منحني تمريرة جيدة ولا أعرف كيف توغلت وسددت بقدني اليسرى، أشكر الله أنها دخلت المرمى".

وواصل "لن أنسى هذا أبدا، سآخذه إلى قبري. هناك منافسة في كافة المراكز ولا يهم إن كنت صغيرا أم كبيرا. لو لعبت جيدا ستشارك".

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واستمر "اللاعبون الكبار يساعدوننا، ينصحوننا، ليو يقول لي ادخل منطقة الجزاء كثيرا لأكون في مكان يسمح لي بالتسديد على المرمى. أهدي هذا الهدف لوالدي ولأكاديمية لا ماسيا، التي تعملت فيها الكثير".

وأتم "الدوري لم ينته بالنسبة لنا. سنقاتل للنهاية، هذه هي الجينات التي تعلمناها في لا ماسيا".

مباراة أوساسونا كانت الخامسة فقط للاعب الشاب مع فريق برشلونة، شارك كبديل لسيرخيو بوسكيتس قبل أن ينال من شباك مضيفه.

وقلص برشلونة، وصيف ترتيب الدوري الإسباني، الفارق مع أتليتكو المتصدر إلى نقطتين، وخاض الأول مباراتين أكثر من الأخير.

ويستضيف أتليتكو مدريد اليوم الأحد جاره ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن برشلونة وله لقاء مؤجل.

ويلعب برشلونة ضد مضيفه باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وبعد خمسة أيام يستضيف ويسكا في الدوري.

موريبا برشلونة
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