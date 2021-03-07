أيقونة ليفربول: على النادي بيع صلاح لو أراد الرحيل.. تذكروا كوتينيو

لا يمانع روبي فاولر، أيقونة ليفربول السابق وسابع أكثر لاعب سجل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، رحيل محمد صلاح عن النادي إذا أراد ذلك.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وصرح نجم مصر في حوار سابق بأنه لا يمانع الانتقال إلى الدوري الإسباني، بينما نفى مدربه، يورجن كلوب، أن يكون صلاح غير سعيد أو غير مقدر في النادي الإنجليزي.

وكتب فاولر في مقال رأي في صحيفة ميرور الإنجليزية "لست ضد صلاح، أحبه، لكني أؤمن أن انتقالات اللاعبين الأن تتعلق برغبتهم، لذا الكرة في ملعبه وليس ملعب ليفربول. النادي باع فيليبي كوتينيو، واستغل المال للتعاقد مع فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر".

وواصل "لو صلاح غير سعيد، لو غير راض عن عدم تلقيه عرض جديد من ليفربول، إذن يُباع، احصل على أعلى قيمة واستغل المال لدعم الفريق. أنا مشجع لصلاح، من منا ليس كذلك؟ لكن تذكروا أن ليفربول لم يفتقد كوتينيو بعد رحيله، أليس كذلك؟".

واستمر "وتبين أنه ليس جيدا مثلما اعتقد الناس، أسلوب الفريق جعله يبدو في مستوى أفضل. ربما الأمر مشابه لصلاح. قد تفتقد أهدافه، لكن من الممكن إيجاد أفضل منه، ليس بالضرورة في نفس المركز، لكن تستطيع تدعيم الفريق ككل".

وبدا صلاح غير راض عن قرار كلوب حين استبدله في الدقيقة 62 أمام تشيلسي يوم الخميس في لقاء حسمه الأخير بهدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشدد كلوب بعد المباراة أنه فضل إراحة صلاح بعدما ظن أن اللاعب يعاني على المستوى البدني في المباراة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي بعد ذلك بأنه لا يريد في فريقه أي لاعب يرغب في الرحيل إن لم يتأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، المركز السابع في ترتيب البطولة.

ويلعب ضد ضيفه فولام يوم الأحد.