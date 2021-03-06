برشلونة يفوز على أوساسونا بفضل أصحاب القدم اليسرى

فاز برشلونة على أوساسونا بنتيجة 2-0 في المباراة التي أُقيمت على ملعب إل سادار في الجولة 26 للدوري الإسباني.

تقدم خوردي ألبا لبرشلونة في الدقيقة 30، وأضاف إلياكس موريبا الهدف الثاني في الدقيقة 83.

الانتصار رفع رصيد برشلونة للنقطة 56 ليحتل المركز الثاني بعد 26 مباراة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 58 نقطة لكن من 24 مباراة.

كما تفوق برشلونة على ريال مدريد بـ3 نقاط، مع تبقى مباراة لصاحب المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

ويلعب أتليتكو مدريد مع ريال مدريد، غدا، الأحد، في مباراة ستكون نتيجتها في صالح برشلونة عند تعثر أحد الفريقين.

التشكيل

حافظ رونالد كومان على طريقة 3-5-2 التي يعتمد عليها مؤخرا ودفع بـ صامويل أومتيتي ليعوض غياب جيرارد بيكيه بسبب الإصابة، فيما تواجد ليونيل ميسي مع أنطوان جريزمان في الهجوم.

واعتمد جاجوبا أراساتي على روبين جارسيا وجوناثان كاليري في الهجوم.

🏟 ميسي وجريزمان في قيادة هجوم الفريق لتشكيل برشلونة ضد أوساسونا #السبت_الكروي pic.twitter.com/TkbBr2WtFJ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 6, 2021

وصف المباراة

تمريرات ميسي تصنع الفارق

هاجم برشلونة منذ الدقيقة بحثا عن تسجيل الهدف الأول.

تبادل ميسي الكرة مع ديست لينطلق الظهير الأمريكي ويرسل عرضية لكن دفاع أوساساونا أبعدها.

وكاد جريزمان أن يسجل الهدف الأول لكن روبيرتو توريس تدخل في الوقت المناسب.

بعدها حاول ديست مجددا لكن عرضيته لم تجد أي من لاعبي برشلونة.

وعاد ميسي وقدم تمريرة رائعة لخوردي ألبا الذي أرسل كرة لم تستغل من قبل لاعبي برشلونة.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لـ سيرجيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا لكن تم إلغاء القرار من حكم الفيديو المساعد "فار".

ومجددا قدم ميسي تمريرة لـ ألبا ليسدد من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء لتذهب الكرة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى ويسجل الهدف الأول لبرشلونة.

ليكون ميسي قد صنع 8 أهداف من أخر 16 هدفا سجلها ألبا مع برشلونة في كل المسابقات.

وبعدها سيطر برشلونة على الكرة دون خطورة حتى نهاية الشوط الأول.

وبنهاية الشوط الأول، كان مارك أندري تير شتيجن قد تصدى لـ17 تسديدة من أخر 23 كرة وجهت إليه في الدوري الإسباني.

ضغط كتالوني

بين شوطي اللقاء أجرى كومان تغييرا ودفع بـ عثمان ديمبيلي بدلا من صامويل أومتيتي ليعود الفريق للرسم الخططي 4-3-3.

وكان ميسي صاحب التهديد الأول في الشوط الثاني حينما سدد من خارج منطقة الجزاء لكن هيريرا تصدى للكرة.

وأرسل بيدري كرة عرضية رائعة لكن هيريرا واصل تألقه وخرج من مرماه وأبعدها.

وسدد فرينكي دي يونج كرة قوية لكنها اصطدمت بلاعبي أوساسونا.

ومرر ديمبيلي عرضية أرضية لم تجد أي من لاعبي برشلونة.

ساحر صغير

ودفع كومان بـ مارتن برايثوايت وإلياكس موريبا بدلا من جريزمان وسيرجيو بوسكيتس.

وكاد كاليري أن يتعادل لأوساسونا بعدما حول عرضية روبن جارسيا برأسه إلا أن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لبرشلونة.

لكن برشلونة رد سريعا عن طريق بيدري الذي سدد كرة قوية تصدى لها هيريرا على مرتين.

وظهر ميسي مجددا وأرسل كرة لألبا جعلته ينفرد بالمرمى ليلعبها الظهير الإسباني تجاه المرمى لكن يبعدها الدفاع.

ومع ضياع فرص عديدة لبرشلونة لتسجيل الهدف الثاني وضمان المباراة، سجل موريبا هدفا تأكيد الانتصار.

تسلم صاحب الـ18 عاما الكرة من ميسي على حدود منطقة الجزاء وراوغ لاعبين من أوساسونا وسدد بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليمنى لهيريرا الذي فشل في التعامل مع الكرة.

وبعد الهدف أصيب ألبا ليغادر ويلعب بدلا منه جونيور فيربو، كما غادر بيدري ليشارك ريكي بويج.

وسيطر برشلونة على الكرة فيما تبقى من المباراة لينتهي اللقاء بفوزه بهدفين دون مقابل ويرتفع رصيده للنقطة 56 في المركز الثاني.

ويلعب برشلونة في الجولة المقبلة ضد ويسكا فيما يواجه أوساسونا فريق بلد الوليد.