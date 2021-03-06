الفارق يتقلص.. يوفنتوس يهزم لاتسيو ويقترب من قطبي ميلانو

قلص يوفنتوس الفارق عن قطبا ميلانو ومتصدرا الدوري الإيطالي بعد الفوز على لاتسيو.

وفاز يوفنتوس على لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب يوفنتوس أرينا، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

سجل خواكين كوريا هدف لاتسيو، فيما سجل ألفارو موراتا هدفين، وأدريان رابيو هدف لـ يوفنتوس.

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الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ52 مرتقيا للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السابع. الفارق تقلص بين يوفنتوس وميلان صاحب المركز الثاني إلى نقطة، وعن إنتر صاحب الصدارة إلى 7 نقاط.

التشكيل

أنريا بيرلو أبقى كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء يوفنتوس، فيما بدأ فيديريكو كييزا، وآرون رامسي، وديان كولوشوفيسكي، وأمامهم ألفارو موراتا في الهجوم.

وصف المباراة

لاتسيو كان الأخطر في بداية اللقاء. ميلينكوفيتش سافيتش سدد في الدقيقة التاسعة بجانب القائم.

وبالفعل تقدم لاتسيو مبكرا في الدقيقة الـ14. واكين كوريا انطلق بالكرة من منتصف الملعب بمهارة فردية ثم سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس تشيزني.

ضغط لاتسيو استمر وكاد يسفر عن هدف ثان في الدقيقة الـ22 بعد تصويبة من لويس ألبيرتو، لكن تصدى لها تشيزني.

عودة يوفنتوس

وبعد مرور نصف ساعة، بدأ يوفنتوس يظهر أخيرا في اللقاء.

أرون رامسي سدد كرة قوية في الدقيقة الـ32 مرت فوق المرمى بقليل.

ودانيلو حول رأسية رائعة في الدقيقة الـ38 بجانب القائم أيضا.

ثم كان التعادل أخيرا في الدقيقة الـ39. تمريرة من ألفارو موراتا إلى أدريان رابيو الذي توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم سدد قذيفة مرت في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

محمد فارس حاول لـ لاتسيو قبل نهاية الشوط بتصويبة فوق المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

بداية لاتسيو للشوط الثاني كانت قوية أيضا بعد انطلاقة على الجهة اليسرى من خواكين كوريا، ثم عرضية قابلها تشيرو إيموبلي برأسية في العارضة.

وهنا تدخل سيموني إنزاجي وشارك جونزالو إسكالانتي، وباتريسون جابارون بدلا من لوكاس ليفا، وسيناد لوليتش في الدقيقة الـ55.

هدفان متتاليان

وقبل أن تؤتي تبديلات لاتسيو ثمارها، كان يوفنتوس ينهي اللقاء بهدفين متتاليين.

فيديريكو كييزا انطلق بهجمة مرتدة رائعة في الدقيقة الـ57 ثم بينية إلى موراتا الذي انفرد وسدد بيسراه في الشباك، مسجلا الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الـ59 تحصل أرون رامسي على ركلة جزاء بعد عرقلة من ميلينكوفيتش سافيتش داخل منطقة الجزاء.

ألفارو موراتا سجل ركلة الجزاء في المرمى، مسجلا الهدف الثالث، ليحسم اللقاء مبكرا.

وواصل يوفنتوس الضغط في الدقيقة الـ66 بتصويبة من كييزا، لكن بيبي رينا الحارس المخضرم تصدى لها بثبات.

تبديلات

هنا شارك كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ70 بدلا من ألفارو موراتا، فيما شارك أرتور بدلا من خوان كوادرادو، وويستون ماكيني بدلا من أرون رامسي.

لاتسيو حاول التعويض. وإيموبلي سدد بقوة في الدقيقة الـ76، لكن تشيزني تصدى لها ببراعة.

أندريا بيرلو تدخل في الدقيقة الـ82 لتأمين الدفاع، وشارك ليوناردو بونوتشي بدلا من فيديريكو كييزا.

في المقابل رد إنزاجي بثلاثة تبديلات. شارك فيدات موريكي، وأندرياس بيريرا، وفيليبي كايسادو بدلا من شيرو إيموبلي، وأدم ماروسيتش، ولويس ألبيرتو.

وكاد لاتسيو يقلص الفارق في الدقيقة الـ90 بتصويبة رائعة من محمد فارس، تصدى لها تشيزني أيضا إلى ركنية.

وكانت آخر تبديلات يوفنتوس في الدقيقة الـ91 بدخول أليساندرو دي باردو بدلا من ديان كولوشوفيسكي، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.