في مباراة الأهداف الستة.. هاتريك ليفاندوفسكي يحسم كلاسيكو ألمانيا لـ بايرن أمام دورتموند

السبت، 06 مارس 2021 - 23:04

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

حسم بايرن ميونيخ كلاسيكو ألمانيا بالفوز على بوروسيا دورتموند برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ24 من الدوري.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 55 في صدارة الدوري الألماني، بفارق نقطة واحدة عن آر بي لايبزيج صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد دورتموند عند النقطة 39 في المركز السادس.

أخبار متعلقة
في حضور المحمدي وتريزيجيه.. أستون فيلا يتعادل مع ولفرهامبتون تأجيل تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية لشهر مارس NBA - مباراة كل النجوم بعيون إفريقية.. من يفوز بتحدي الثلاثيات والمهارات 

وصف المباراة

شهدت المواجهة منافسة قوية بين ثنائي هجوم الفريقين روبيرت ليفاندوفسكي وإيرلينج هالاند.

تقدم هالاند بثنائية لدورتموند في الدقيقتين 2 و9 على التوالي.

وعاد ليفاندوفسكي ليرد عليه وسجل الأول لبايرن في الدقيقة 26، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سيطر التعادل على اللعب حتى جاء الوقت القاتل الذي شهد إحراز بايرن لهدفين.

وسجل ليون جروتسكيا هدف بايرن الثالث في الدقيقة 88.

ثم أكمل ليفاندوفسكي الهاتريك في الدقيقة 90.

لينتهي كلاسيكو ألمانيا بتفوق بايرن ميونيخ برباعية مقابل هدفين.

بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
على أرض موريتانيا.. غانا بطلا لأمم إفريقيا تحت 20 سنة على حساب أوغندا 2 ساعة | إفريقيا
مبابي يتوهج ويقود سان جيرمان للتغلب على بريست في كأس فرنسا 2 ساعة | الدوري الفرنسي
الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي دون راحة 3 ساعة | الدوري المصري
برشلونة يفوز على أوساسونا بفضل أصحاب القدم اليسرى 3 ساعة | الدوري الإسباني
النقاز: ذهبت إلى لاعبي الزمالك بعد مباراة الترجي.. والجميع يعرف تفاصيل أزمتي 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر مدرب فيتا: الأهلي كان من الممكن أن يسجل 6 أهداف.. وشكرا له على خطوة موسيماني 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الفارق يتقلص.. يوفنتوس يهزم لاتسيو ويقترب من قطبي ميلانو 3 ساعة | الدوري الإيطالي
مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك