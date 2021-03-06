في مباراة الأهداف الستة.. هاتريك ليفاندوفسكي يحسم كلاسيكو ألمانيا لـ بايرن أمام دورتموند

حسم بايرن ميونيخ كلاسيكو ألمانيا بالفوز على بوروسيا دورتموند برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ24 من الدوري.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 55 في صدارة الدوري الألماني، بفارق نقطة واحدة عن آر بي لايبزيج صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد دورتموند عند النقطة 39 في المركز السادس.

وصف المباراة

شهدت المواجهة منافسة قوية بين ثنائي هجوم الفريقين روبيرت ليفاندوفسكي وإيرلينج هالاند.

تقدم هالاند بثنائية لدورتموند في الدقيقتين 2 و9 على التوالي.

وعاد ليفاندوفسكي ليرد عليه وسجل الأول لبايرن في الدقيقة 26، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سيطر التعادل على اللعب حتى جاء الوقت القاتل الذي شهد إحراز بايرن لهدفين.

وسجل ليون جروتسكيا هدف بايرن الثالث في الدقيقة 88.

ثم أكمل ليفاندوفسكي الهاتريك في الدقيقة 90.

لينتهي كلاسيكو ألمانيا بتفوق بايرن ميونيخ برباعية مقابل هدفين.